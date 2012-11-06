Учеников лицея эвакуировали из-за испарений неизвестного вещества

В Кировоградской области в Александрийском профессионально-техническом лицее №13 вчера, 5 ноября, проводили эвакуацию всех учащихся и работников лицея, почти 200 человек, в связи с испарениями неизвестного вещества с резким запахом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ТУ МЧС в Кировоградской области, один из учащихся 2-го курса во время большого перерыва подошел к преподавателю химии с бутылкой неизвестного вещества с резким фиалковым запахом. После попытки женщины отобрать бутылку, учащийся скрылся и вновь появился только после звонка на урок. Через 10-15 минут после начала урока преподавательница вынуждена была вывести учащихся из кабинета химии, поскольку из-за резкого неприятного запаха стало невозможно находиться в помещении. Учащиеся начали жаловаться на головокружение, у них появились симптомы отравления.

По приказу директора учебного заведения были эвакуированы все учащиеся и работники лицея, почти 200 человек. Три студентки 1-го курса были госпитализированы в лечебные учреждения Александрии: двум вскоре после обследования разрешили вернуться домой, третьей посоветовали остаться до утра в больнице. Сейчас девушка находится в удовлетворительном состоянии.

На место происшествия выезжали спасатели, санэпидемиологи и правоохранители. Работники МЧС в защитных костюмах взяли пробы воздуха, обследовали помещение в поисках источника неприятного запаха. В коридоре возле кабинета химии обнаружили ведро, в котором среди мусора нашли бутылку, по предположению, с веществом, которое выделяло неприятный запах. В настоящее время специалисты выясняют, что это за вещество.