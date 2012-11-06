Двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и осталась жива

В Ривне двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа дома и остался жив.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, несчастный случай произошел 3 ноября, когда мать оставила ребенка в квартире, а сама пошла в продуктовый магазин, который расположен на первом этаже этого дома.

Выйдя из магазина, женщина увидела в траве под балконами свою двухлетнюю дочь.

Ее госпитализировали в реанимационное отделение городской детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами. Медики расценивают состояние ребенка как средней тяжести.

Правоохранители составили на женщину административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).