Двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и осталась жива

10:57, 06 ноября 2012
Новости регионов
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Мать ушла в магазин

В Ривне двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа дома и остался жив.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, несчастный случай произошел 3 ноября, когда мать оставила ребенка в квартире, а сама пошла в продуктовый магазин, который расположен на первом этаже этого дома.

Выйдя из магазина, женщина увидела в траве под балконами свою двухлетнюю дочь.

Ее госпитализировали в реанимационное отделение городской детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами. Медики расценивают состояние ребенка как средней тяжести.

Правоохранители составили на женщину административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

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