Двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и осталась жива
Мать ушла в магазин
В Ривне двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа дома и остался жив.
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, несчастный случай произошел 3 ноября, когда мать оставила ребенка в квартире, а сама пошла в продуктовый магазин, который расположен на первом этаже этого дома.
Выйдя из магазина, женщина увидела в траве под балконами свою двухлетнюю дочь.
Ее госпитализировали в реанимационное отделение городской детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами. Медики расценивают состояние ребенка как средней тяжести.
Правоохранители составили на женщину административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).