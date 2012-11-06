В Тернопольской области вблизи села обнаружили 13 артснарядов

В Тернопольской области вблизи села Чистилов Тернопольского району обнаружили 13 артснарядов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, местные жители обнаружили взрывоопасные предметы в лесной посадке вблизи своего села вчера.

Специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Территориального управления МЧС Украины в Тернопольской области на месте вызова обнаружили 12 артиллерийских снарядов калибра 45 мм и один артиллерийский снаряд калибра 105 мм времен Второй мировой войны.

Сегодня работы по обследованию территории будут продолжены.

В целом с начала 2012 года на территории области зарегистрированы 111 случаев выявления взрывоопасных предметов. Все обнаруженные 1 тыс. 167 взрывоопасных предметов - времен прошлых войн.