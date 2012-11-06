В Ривне нашли сожженное тело младенца

В Ривне обнаружено сожженное тело младенца.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, тело в полиэтиленовом пакете нашел возле одной из многоэтажек в районе центрального автовокзала 48-летний мужчина.

Тело младенца отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти.

Правоохранители выясняют обстоятельства и ищут причастных к этому преступлению.