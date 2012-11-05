Ивано-Франковск: нашли пропавшего психически больного юношу

Найден психически больной немой юноша, который пропал на территории Тернопольской области неделю тому назад.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, нашли парня вчера, 4 ноября вблизи города Галич Ивано-Франковской области местные жители. Люди, которые случайно натолкнулись на него, доставили крайне истощенного юношу в Галичскую центральную районную клиническую больницу.

Каким образом 17-летний житель села Божиков Бережанского района оказался в соседней области, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, психически больной немой парень-инвалид, болеющий эпилепсией, пропал 29 октября.

Поиском юноши занимался личный состав службы гражданской защиты Бережанского района и Государственной пожарно-спасательной части №7 Территориального управления МЧС.

В целом к поисково-спасательным работам было привлечено 118 человек, а также 18 единиц техники и две собаки от ТУ МЧС, УМВД, в частности, работники Бережанского государственного лесоохотничьего хозяйства, военнослужащие, а также местные жители и работники районного отдела образования (учителя с. Тростянец, Божиков, Саранчуки, Литвинов).