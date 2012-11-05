В Черкассах сгорел аптечный склад

В Черкассах 4 ноября сгорел аптечный склад черкасского филиала СП «Оптима – Фарм, ЛТД».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, 4 ноября в 21 час в Черкассах загорелся склад с медицинскими препаратами СП «Оптима – Фарм ЛТД».Сообщение о загорании на 1-ом этаже 2-этажного складского здания по проспекту Химиков к спасателям поступило благодаря тому , что сработала автоматическая пожарная сигнализация. К месту пожары были направлены 5 единиц пожарной и специальной техники Черкасского гарнизона и Академии пожарной безопасности. Около 2-х часов понадобилось работникам МЧС, чтобы ликвидировать пожар и защитить от огня другие помещения склада, площадь которых составляет 600 кв. м.

В результате пожара на складе огонь уничтожил около 50 м электропроводки, повредил компьютерное и офисное оборудование. Также огонь успел уничтожить холодильную установку с хранившимися там медицинскими препаратами. Убытки от пожара и его причины устанавливаются.

Справка УНИАН. Украинско-эстонское СП "Оптима Фарм, ЛТД" более 10 лет работает на украинском рынке медпрепаратов. Фирма является одним из крупнейших поставщиков товаров медицинского назначения. Компания имеет филиалы в 15 наибольших областных центрах Украины.

