В Сумах в отношении судмедэкспертов возбудят уголовное дело

В Сумах городской прокуратуре поручено возбудить уголовное дело относительно судмедэкспертов, которые проводили первичную экспертизу тела умершего в милиции в январе нынешнего года 32-летнего сумчанина Алексея Ходакова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил прокурор Сумской области Руслан Билоконь.

«Я поставил задание перед прокурором города Суммы возбудить уголовное дело против сумских экспертов, которые проводили первичную экспертизу по этому делу», - рассказал он.

По информации Р.Билоконя, 17 января в Ковпаковском райотделе милиции Сум во время беседы с ним оперативных работников А.Ходаков умер. Выводы первичной судмедэкспертизы, проведенной местными экспертами, свидетельствовали, что смерть сумчанина наступила в результате интоксикации и острого панкреатита.

«Согласно же с выводами экспертизы сотрудников Главного бюро судебно-медицинских экспертиз при Министерстве здравоохранения Украины, в действительности смерть наступила от травматического шока, вызванного многочисленными телесными повреждениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей», - заявил прокурор Сумской области.

По его словам, после получении результатов экспертизы трех сотрудников милиции, которые проводили «беседу» с умершим, задержали, а суд применил к ним меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии относительно милиционеров возбудили уголовное дело.

«Все судебно-медицинские эксперты, кроме Главного бюро в Киеве, не давали нам возможности закончить расследование. Проведение последней экспертизы в Харькове было, как по мне, умышленно затянуто. Дошло до того, что наши работники ночевали в Харькове. Это затянулось не на дни, а на месяцы. Но Главное бюро судебно-медицинских экспертиз заняло принципиальную позицию. Оно подтвердило свои выводы, что причина смерти Ходакова связана с насилием со стороны работников милиции. И мы в ближайшие 10 дней закончим следствие и направим дело в суд. Кроме того, я поставил принципиальное задание перед прокурором города возбудить дело против сумских экспертов», - заявил Р.Билоконь.

По его словам, в действиях сумских судмедэкспертов присутствуют признаки преступления, предусмотренные ст. 364 Уголовного кодекса Украины - «злоупотребление служебным положением».