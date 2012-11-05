Диагностический центр в Шостке получил сверхточный маммограф

На Сумщине областной диагностический центр в городе Шостка получил современный маммограф стоимостью 900 тыс грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

По словам главного врача медицинского заведения Светланы Стенько, открытие маммографического кабинета позволит своевременно обнаруживать онкологические заболевания у женщин и уменьшать количество возможных осложнений.

«Это сверхточный современный прибор, который используется для диагностики заболеваний молочной железы у женщин. Такое оборудование мы ожидали с момента открытия диагностического центра, ведь в нем есть большая потребность. Теперь женщины региона смогут своевременно проходить плановое обследование», - отметила С. Стенько.