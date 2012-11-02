В Киеве проверят исправность всех эскалаторов метро

В Киеве проведут дополнительную проверку исправности всех эскалаторов метрополитена.

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, комментируя несчастный случай, который произошел вчера на станции «Золотые ворота».

По словам А.Голубченко, сегодня две специально созданные комиссии работают в столичном метрополитене. Одна из них изучает причины несчастного случая, а другая вскоре проверит исправность эскалаторов в метро.

Заместитель председателя КГГА заверил, что коммунальные службы города регулярно проверяют объекты транспортной инфраструктуры на предмет безопасности перевозок.

Он подчеркнул, что задача городской власти заключается в том, чтобы киевляне и гости столицы чувствовали себя безопасно в подземке, поскольку ежедневно метрополитеном пользуется в среднем 1,5 млн. пассажиров – а это фактически каждый третий житель Киева.

Как сообщал УНИАН, 31 октября на станции метро «Золотые ворота» оборвался один из поручней эскалатора и тяжело травмировал 72-летнюю женщину. Она была госпитализирована в киевскую клиническую больницу №17.

По словам врачей, женщина получила ушибы средней тяжести и сотрясение мозга.

Прокуратура организовала проверку по факту травмирования женщины в метро.