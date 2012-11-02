В Азовском море затонула лодка с двумя рыбаками

В акватории Таганрогского залива Азовского моря затонула рыболовецкая лодка-глиссер с двумя рыбаками, один погиб.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, правоохранителями было установлено, что вчера, 1 ноября, во время ловли рыбы в акватории Таганрогского залива Азовского моря затонула лодка вместе с экипажем, тело одного из мужчин волной прибило к берегу неподалеку от места происшествия. Второй рыбак пока считается пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

Проверка данного факта проводится работниками правоохранительных органов с привлечением специалистов Госфлотинспекции: устанавливаются причины смерти рыбаков и соблюдение правил, действующих на водном транспорте. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее решение.