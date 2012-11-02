Херсонщина: изъято 7 т фальсифицированного медицинского спирта

В Херсонской области разоблачены должностные лица одного из ООО, которые организовали подпольный цех по изготовлению и фасовке фальсифицированного медицинского спирта.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД.

Установлено, что этот фальсифицированный медицинский спирт злоумышленники реализовывали бюджетным медицинским заведениям Херсонской области.

Изъято 6,8 тонн такого спирта.

Следственным отделом Белозерского райотдела внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.