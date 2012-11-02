В Харьковской области треть колодцев загрязнены нитратами

В Харьковской области треть общественных и индивидуальных колодцев загрязнены нитратами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции.

В третьем квартале 2012 года СЭС обследовали 1126 индивидуальных колодцев (33% общего количества), 15 общественных каптажей (20%) и 364 общественных колодца (28,3%).

Превышение гигиенических нормативов по содержанию нитратов обнаружено в 37% исследованных проб воды из общественных колодцев и в 31% проб воды из индивидуальных колодцев. Полностью не отвечают требованиям санитарного законодательства 8,7% обследованных общественных и 14% индивидуальных колодцев.

В СЭС отмечают, что в пробах воды наибольшее количество отклонений от гигиенических нормативов зарегистрировано в Красноградском (100%), Золочевском (95%), Сахновщинском (82%), Боровском (81%), Богодуховском (80%), Первомайском (80%), Нововодолагском (76%), Шевченковском (72%), Коломакском (66%) и Балаклейском (60%) районах области.