В Киеве может произойти экологическая катастрофа

«Киевводоканал» предупреждает о возможности возникновения экологической катастрофы в связи с сильным засорением бытовым мусором насосной станции в Святошинском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Акционерная компания «Киевводоканал», под угрозой остановка канализационной насосной станции (КНС) «Ново-Святошинская», что приведет к экологической катастрофе из-за выливания стоков в реку Нивки и рыбные пруды с последующим попаданием нечистот в реку Ирпень и в Днепр выше водозаборп Днепровской водопроводной станции, которая подает питьевую воду на правый берег Киева.

Последние три недели октября специалисты «Киевводоканала» наблюдали значительное увеличение количества засорений канализационных коллекторов на территории третьего района эксплуатации канализационных сетей, которые обслуживают Святошинский, часть Шевченковского и Соломенский районы Киева. Если раньше здесь бригады ежедневно осуществляли от 6 до 13 выездов на ликвидацию засорения, то за последний месяц — от 30 до 40 выездов.

«Киевводоканал» отследил, откуда поступает мусор, из-за которого происходит сбой в работе насосных агрегатов и уменьшается пропускная способность сети. Для этого на подводных к станции коллекторах в разных направлениях установили специальные улавливатели. Как выяснилось, мусор поступает из жилых домов всего Святошинского района.

Предприятие обратилось в Святошинскую райгосадминистрацию. Оказалось, что в 50% многоэтажек в районе не работают мусоропроводы.

В данное время технологическое оборудование КНС “Ново-Святошинская”, которая обеспечивает водоотвод всего Святошинского района и части прилегающих населенных пунктов, работает в аварийном режиме, количество засорений растет.

“В связи со сложившейся ситуацией мы на треть увеличили энергопотребление станции, поскольку мусор перекрывает рабочий проход канализационной трубы и насосам тяжелее прокачивать стоки. Нам постоянно приходится очищать оборудование насосных агрегатов от тряпья, которое создает больше всего проблем. Ежемесячно со станции вывозится 7-8 тонн мусора, который поступает по канализационным коллекторам”, — сообщил начальник КНС “Ново-Святошинская” Иван Кальченко.

В пресс-службе «Киевводоканала» в очередной раз заявили, что сбой в роботе канализации ставит под угрозу экологическую безопасность города из-за возможного выхода на поверхность значительных объемов нечистот.

Предприятие подготовило письма относительно проблемы засорения КНС “Ново-Святошинская” в Главное управление КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций, экологическую инспекцию, главному санитарному врачу Киева и в Святошинскую райгосадминистрацию.