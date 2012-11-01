37-летняя женщина пыталась продать своих 3-летних близнецов

В Закарпатской области 37-летняя женщина пыталась продать своих двоих трехлетних сыновей-близнецов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области вчера, 31 октября, женщина предлагала прохожим купить у нее двоих трехлетних сыновей.

«Один из прохожих сообщил об этой ситуации правоохранителям. Последние выехали на место и задержали горе-мать», - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

По ее словам, свое поведение женщина мотивировала тяжелым материальным положением: мол, не за что их кормить. При этом о сумме, за которую она готова отдать детей, речь не шла.

По данному факту прокуратурой г. Ужгорода проводится проверка в порядке ст. 97 УПК Украины - решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Если экспертиза признает мать психически здоровой и вменяемой, а суд докажет ее вину, то ей грозит лишение свободы и лишение родительских прав», - сказала В. Попович.

В пресс-службе прокуратуры также сообщили, что в связи с изложенным и принимая во внимание наличие угрозы для жизни и здоровья детей, прокуратурой города Ужгорода направлено требование начальнику Ужгородского ГО УМВД Украины в Закарпатской области и Ужгородскому городскому голове об изъятии детей из семьи на основании ст. 170 Семейного кодекса Украины (отобрание ребенка от родителей без лишения их родительских прав).

Сейчас, по словам В.Попович, мальчиков уже забрали из семьи, они временно устроены в Ужгородской городской детской больнице для прохождения медицинского осмотра.