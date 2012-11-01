Сумщина: в ДТП разбились четыре студента юракадемии

В Сумской области в среду, 31 октября, около 14.00 на автодороге Сумы-Полтава в ДТП разбились четыре студента Харьковской юридической академии, один - насмерть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ Сумской области, 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодных условий, вследствие чего не справился с управлением и допустил наезд на правую обочину с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте, его два пассажира получили телесные повреждения.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что четыре студента факультета прокуратуры Харьковской юридической академии в Харькове арендовали автомобиль для поездки в Сумы. Когда они возвращались обратно, попали под дождь, однако водитель не снижал скорости. На 55 км автодороги Сумы-Полтава в Тростянецком районе автомобиль съехал на правую обочину и перевернулся. Во время опрокидывания иномарки ее водитель выпал из авто и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Двух пассажиров 20 и 17 лет с телесными повреждениями госпитализировали в Тростянецкую центральную районную больницу. Третий пассажир был пристегнут ремнем безопасности, поэтому телесных повреждений не получил, хотя и находился на переднем пассажирском сидении.

В ходе осмотра автомобиля было установлено, что легковушка получила значительные механические повреждения, а стрелка спидометра замерла на отметке 150 км/час.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.