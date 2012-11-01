В Киеве создадут центры социально-психологической помощи

Депутаты Киевсовета поддержали проект решения о создании в Оболонском и Соломенском районах столицы центров социально-психологической помощи для детей и молодежи с функциональными ограничениями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Как объяснили в Киевском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, необходимость создания таких центров обусловлена постоянным ростом численности детей и молодежи с инвалидностью. По данным Главного управления здравоохранения КГГА в столице проживает 8,5 тысяч детей с инвалидностью и около 15 тысяч молодежи с функциональными ограничениями.

В настоящее время в Киеве работает 9 центров, из которых 3 – как учреждения, 6 – как социальные программы. В центрах работают социальный педагог, логопед-коррекционный педагог, психолог, реабилитолог, социальный работник.

Клиентами центров социально-психологической реабилитации являются дети та молодежь от 7 до 35 лет, а также члены семей в которых они воспитываются. Коррекционные занятия в центрах предусматривают взаимодействие специалистов не только с ребенком, но и с родителями. Социальной работой охвачено 1810 человек.