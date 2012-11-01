Херсонщина: преступники изготовляли и распространяли наркотики

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая наладила в Херсонской области изготовление и распространение наркотиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что группой руководил 38-летний житель Херсона. В Голопристанском районе Херсонской области дельцы арендовали 10 га земли у фермера якобы для сельскохозяйственных работ. В последующем они привлекли фермера и нанятых им работников для выращивания, обработки и последующего сбыта конопли.

На территории земельного участка находились рассадник с обогревом, где зимой высевались семена конопли, две большие крытые теплицы и ангары, в которых проходил процесс переработки растений. Группа использовала сельскохозяйственную технику и автотранспорт.

Сотрудники СБУ на автодороге Голая Пристань - Скадовск задержали микроавтобус, в котором организатор группы и двое сообщников перевозили груз марихуаны. Одновременно на территории фермерского хозяйства были задержаны еще шесть участников группы во время обработки и подготовки ими очередной партии наркозелья.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники СБУ обнаружили и изъяли наркотики, десятки кустов, которые дожидались переработки, две единицы огнестрельного оружия и патроны к ним.

По предварительным подсчетам, вес изъятого наркотика - свыше 300 кг.

Выяснилось, что организатор наркоплантации наладил также разветвленную сеть сбыта метамфетамина. Оперативники задокументировали четыре попытки реализации психотропного вещества двумя его сообщниками. Во время обысков по месту жительства наркоторговцев было изъято 53 капсулы метамфетамина.

Следователями УСБУ в Херсонской области в отношении 11 членов группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта наркотических веществ и сбыт психотропных веществ, квалифицирующим признаком которого является совершение преступления по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Девять участников преступной группы находятся под стражей, двое – на подписке о невыезде.

Правоохранительные органы устанавливают круг лиц, причастных к противоправной деятельности. Продолжается следствие.