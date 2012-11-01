Пассажирам поезда, вагоны которого сошли с рельсов, оказана медпомощь

Четырем пассажирам поезда «Киев-Севастополь», вагоны которого сошли с рельсов сегодня ночью под Запорожьем, была оказана амбулаторная медпомощь.

Как сообщил УНИАН находившийся на месте происшествия начальник управления здравоохранения Запорожской облгосадминистрации Андрей Запорожченко, из 34 пассажиров вагона, который сойдя с рельсов лег на бок, за медицинской помощью обратились 4 человека.

«Двум женщинам-гипертоникам, у которых верхнее давление поднялось выше 160 была проведена медикаментозная коррекция. Еще с одной женщиной, которая ехала в поезде с двумя маленькими детьми – мальчиками 3-4 лет, работал психотерапевт т.к. у женщины была ситуативная реакция. И еще одна женщина обратилась с ушибом кисти. Все обратившиеся от стационарной медпомощи отказались», - рассказал А.Запорожченко.

Начальник управления здравоохранения Запорожской ОГА также заверил, что из 12 детей, находившихся в легшем на бок вагоне, за медпомощью не обращался никто.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 ноября в 4.45 в Запорожской области, в 1 км от ж/д станции «Запорожье-1» сошли с рельсов 4 вагона пассажирского поезда «Киев-Севастополь», один из которых «лег» на бок.

По информации председателя Запорожской ОГА Александра Пеклушенко, в результате случившегося никто не погиб и не получил травм, требующих госпитализации. Пассажиров этого поезда сегодня утром отправили в Крым.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».

Ведется следствие, которым проверяются 3 версии произошедшего: человеческий фактор (т.е. правильность действий персонала станции при управлением движением по железной дороге), состояние железнодорожного полотна и техсостояние вагонов.