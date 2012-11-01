В Голосеевском районе Киева откроется клиника для молодежи

Сегодня в 12.00 на базе Центральной районной детской поликлиники Голосеевского района Киева (ул. Голосеевская, 53) состоится открытие «Клиники, дружественной к молодежи».

Об этом сообщает Правительственный портал.

Работа клиники направлена на сохранение физиологического и психологического здоровья подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет. С целью решения медико-социальных проблем молодежи здесь можно получить консультативную помощь психолога, уролога, гинеколога, дермато-венеролога т.д.

Работа Клиник базируется на принципах безотказности, доброжелательности, конфиденциальности, анонимности, беспристрастности, добровольности и доступности медицинских услуг.

«Клиники, дружественные к молодежи» уже работают в Шевченковском, Печерском, Подольском и Днепровском районах столицы.

Прием первых пациентов «Клиника, дружественная к молодежи» в Голосеевском районе начнет уже в день открытия.