В Голосеевском районе Киева откроется клиника для молодежи
Работает на принципах безотказности
Сегодня в 12.00 на базе Центральной районной детской поликлиники Голосеевского района Киева (ул. Голосеевская, 53) состоится открытие «Клиники, дружественной к молодежи».
Об этом сообщает Правительственный портал.
Работа клиники направлена на сохранение физиологического и психологического здоровья подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет. С целью решения медико-социальных проблем молодежи здесь можно получить консультативную помощь психолога, уролога, гинеколога, дермато-венеролога т.д.
Работа Клиник базируется на принципах безотказности, доброжелательности, конфиденциальности, анонимности, беспристрастности, добровольности и доступности медицинских услуг.
«Клиники, дружественные к молодежи» уже работают в Шевченковском, Печерском, Подольском и Днепровском районах столицы.
Прием первых пациентов «Клиника, дружественная к молодежи» в Голосеевском районе начнет уже в день открытия.