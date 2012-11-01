На Тернопольщине четвертый день ищут психически больного юношу

В Тернопольской области четвертый день ищут психически больного немого юношу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, 17-летний житель села Божиков Бережанского района вышел из дома и не вернулся 29 октября. Парень – инвалид с детства, диагноз: психически больной, эпилепсия, немой.

Поиском юноши занимается личный состав службы гражданской защиты Бережанского района и Государственной пожарно-спасательной части №7.

В целом к поисково-спасательным работам привлечено 118 человек, 18 единиц техники и 2 собаки от ТУ МЧС, УМВД, работники Бережанского государственного лесоохотничьего хозяйства, военнослужащие, а также местные жители и работники районного отдела образования (учителя с. Тростянец, Божиков, Саранчуки, Литвинов).