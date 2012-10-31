На Тернопольщине нашли водителя, который сбил велосипедиста

В Кременецком районе Тернопольской области задержали водителя, который 30 октября сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места аварии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, сбив велосипедиста на встречной полосе, водитель даже не остановился, чтобы оказать помощь потерпевшему. 32-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

О найденном теле правоохранителям сообщил другой водитель, который ехал по этой дороге несколько позже. На месте аварии стражи порядка обнаружили обломки стекла и бампера от автомобиля марки “ВАЗ”, что и помогло установить личность виновника. Им оказался житель Радивиловского района Ривненской области.

После задержания против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), а также по ч. 1. ст. 135 за то, что оставил без помощи потерпевшего и скрылся с места происшествия, а значит, совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 135 УК.