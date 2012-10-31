В Измаиле 15 человек 4 часа вытаскивали из колодца корову

В райцентре Измаил Одесской области 15 человек спасали корову, упавшую в колодец на окраине города.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Управления МЧС в Одесской области, «хозяин животного сообщил 30 октября в 15.00 местным спасателям, что его корова весом 400-450 килограмм упала в 3-метровый колодец, который был накрыт шифером».

Животное вытаскивали из колодца 10 работников МЧС и 5 местных жителей, поскольку пришлось одновременно использовать веревки и тросы. Операция по спасению животного заняла около 4 часов. Попавшая в беду корова не пострадала, отметили в облМЧС.