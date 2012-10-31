В Киеве оборвался поручень в метро, пострадала 72-летняя женщина

В Киеве прокуратура организовала проверку по факту травмирования 72-летней женщины в метро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, поручение о проведении проверки дано Территориальному управлению Госгорпромнадзора и линейному управлению милиции в метрополитене.

В ходе проверки будут установлены причины повреждения эскалатора, а также выяснено, предпринимались ли КП «Киевский метрополитен» надлежащие меры для обеспечения его безопасной эксплуатации.

В свою очередь в Киевской городской государственной администрации информировали, что коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» обязуется компенсировать расходы на лечение пострадавшей.

При словам врачей, женщина получила ушибы средней тяжести и сотрясение мозга. Состояние пациентки оценивают как стабильное, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Как сообщалось, сегодня на станции метро «Золотые ворота» оборвался один из поручней эскалатора и тяжело травмировал женщину. Она госпитализирована в киевскую клиническую больницу №17.