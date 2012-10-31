В Виннице на пешеходном переходе автомобиль сбил школьника

В Виннице госпитализирован школьник, которого на пешеходном переходе сбил водитель автомобиля «ЗАЗ-1103».

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, 30 октября около 18.00 на улице Коцюбинского 55-летний водитель автомобиля «ЗАЗ-1103» допустил наезд на 15-летнего школьника. Парень переходил проезжую часть дороги в установленном месте - по пешеходному переходу. В результате ДТП девятиклассник получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение винницкой больницы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

Проводится расследование.