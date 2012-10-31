В Черкасской области 18 населенных пунктов без электроснабжения

В Черкасской области в ночь с 30 на 31 октября 18 населенных пунктов остались без электроснабжения в результате неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, в результате неблагоприятных погодных условий были отключены объекты электрических сетей и нарушено электроснабжение населенных пунктов Черкасской области: линий электропередач 10 кВт – 13 шт., трансформаторных подстанций – 191 шт. Без света остались 18 населенных пунктов области в Золотоношском, Городищенском, Драбовском, Шполянском, Смилянском районах области. Также без электроснабжения остались жилые дома микрорайона Дахновка города Черкассы.

Аварийными бригадами ПАТ «Черкассыоблэнерго» проводятся работы по возобновлению электроснабжения населенных пунктов.