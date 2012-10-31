В Киев метро останавливалось из-за падения на колею молодого парня

Движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро в Киеве останавливалось в результате падения на колею пассажира.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен»

В частности, по данным пресс-службы, в 09.53 движение поездов на указанной линии было приостановлено из-за падения пассажира на колею на станции метро «Крещатик» (в сторону Левого берега).

Пассажир – молодой парень – остался живой. Его подняли с колеи на платформу.

Также работники станции метро вызвали «скорую» для оказания ему медицинской помощи.

В настоящее время выясняются причины падения.

В 10.07 движения поездов метро было возобновлено.

