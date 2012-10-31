Полтавщина: на маслозаводе произошел выброс аммиака
11:01, 31 октября 2012Новости регионов
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Пострадал мужчина
В Полтавской области на территории ООО «Решетиловский маслозавод» 30 октября, в 19.22 в результате повреждения уплотнения аммиакопровода произошел аварийный выброс аммиака из компрессорной установки.
Об этом сообщает центр пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, в результате выброса аммиака травмирован оператор очистных сооружений. С диагнозом острое отравление аммиаком, химический ожог глаз, он госпитализирован в Решетиловскую центральную районную больницу.
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