Сумщина: 14-летний внук украл у бабушки 40 тыс. грн

В городе Шостка Сумской области 14-летний юноша обокрал родную бабушку, похитив у нее более 39 тыс. грн, которые женщина долгое время собирала на жилье.

Как сообщили УНИАН в ССО УМВД Украины в Сумской области, в правоохранительные органы обратилась 55-летняя жительница Шостки. Женщина сообщила милиционерам о похищении из ее комнаты в общежитии крупной суммы денег. В краже женщина подозревала своего 14-летнего внука, который проживает вместе с ней. Для выяснения всех обстоятельств преступления на место выехали сотрудники милиции.

Милиция оперативно разыскала несовершеннолетнего внука, после чего выяснилось, что кражу он совершил еще за неделю до обнаружения пропажи, и теперь в его кармане осталось всего 4 тыс. грн. Остальные деньги он успел потратить на покупку мопеда, ноутбука и на развлечения с друзьями.

«В своем поступке парень нисколько не раскаивается. Говорит, что таким образом отомстил бабушке за то, что она не купила ему мопед. Уже в следственной комнате парень рассказывал, что деньги он нашел случайно, когда искал в шкафу чистое полотенце», - сообщает ССО УМВД.

В отношении несовершеннолетнего милиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция этой статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы. В свою очередь, бабушка намерена отказаться от опекунства и отправить внука в государственное учреждение.