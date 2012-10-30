В Херсоне взрывом газа полностью разрушен частный дом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, сегодня, 30 октября, в 12:49 на пульт связи службы 101 г. Херсона поступила информация о взрыве газа без последующего горения в частном доме по ул. 30-й Восточной.

В результате взрыва полностью разрушено здание площадью 150 кв. м. Неповрежденной осталась только пристроенная к нему веранда.

70-летняя хозяйка квартиры, которая проживала одна, получила термические ожоги рук, головы и лица. Ее доставили в ожоговое отделение областной больницы. Состояние женщины оценивается как средней тяжести.

Предварительная причина взрыва - утечка газа из резинового шланга на газовой плите.

На месте происшествия работают оперативные группы ТУ МЧС, УМВД, прокуратуры, газовой службы, Госгорпромнадзора.