В Киеве две женщины похитили на улицах около 30 дождеприемников

В Киеве милиция задержала двух женщин, которые похитили на улицах около 30 дождеприемников.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, работники Госавтоинспекции Соломенского райуправления милиции, которые ночью патрулировали улицы, обратили внимание на автомобиль с признаками сильной перегрузки и остановили его для проверки.

В салоне находились женщина-водитель и пассажирка. Во время осмотра багажного отделения инспекторы обнаружили около 30 чугунных решеток-дождеприемников. Никаких документов на них женщины предоставить не смогли. Инспекторы ГАИ вызвали следственно-оперативную группу.

Милиционеры выяснили, что чугунные решетки женщины только что похитили. Они проехали по нескольким улицам столицы и сняли их, где смогли.

Установлено, что женщины приехали в столицу из Винницкой области с целью похищения дождеприемников. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 185 УК Украины «Кража, совершенная группой лиц». Задержанным грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

По подсчетам ДЭУ Соломенского района, материальный ущерб, нанесенный воровками, составляет более 24 тыс. грн.