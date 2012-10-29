В Киеве от бытовых отходов очищено 11 тыс. га зеленых зон

В Киеве почти 11 тыс. гектаров зеленых зон очищено от бытовых отходов во время осеннего месячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города, проходившего с 24 сентября по 26 октября текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, за указанный период специалисты районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений сняли 2 тыс. 200 сухостойных деревьев, высадили около 3,5 тыс. деревьев (каштаны, елки, клены и др.) и почти 18 тыс. кустов, 15 тыс. из них – розы.

«Отныне весной цветением роз можно будет полюбоваться на бульваре Труда, ул. Маяковского, а также в Голосеевском, Мариинском, Печерском ландшафтному парках и парке имени Т. Шевченко, в сквере Сантьяго-де-Чили и на территории развязки по улице Маршала Тимошенко в Оболонском районе города», - говорится в сообщении.