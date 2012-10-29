В Одессе 81-летний пенсионер погиб под колесами трамвая

В воскресенье около 14.00 81-летний одессит погиб под колесами трамвая.

Как сообщили УНИАН в КП «Одессгорэлектротранс», по словам директора КП Дмитрия Полунина, мужчина стоял на разделительной полосе примерно в 20 м от трамвайной остановки. При приближении вагона он неожиданно поскользнулся и упал прямо под его колеса. От полученных травм мужчина скончался на месте.