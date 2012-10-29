Судили офицера, который довел солдата до самоубийства

Старший лейтенант одной из воинских частей, расположенной в Днепропетровской области, за доведение до самоубийства солдата срочной службы приговорен к пяти годам лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Южного региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере, такой приговор военнослужащему вынес Центрально-городской районный суд г. Кривого Рога.

Следствием установлено, что указанное должностное лицо систематически, на протяжении длительного времени, применило к подчиненному военнослужащему срочной службы неуставные меры влияния унизительного характера. Ради собственных прихотей офицер преднамеренно совершал действия, которые выходили за пределы данных ему прав и полномочий, тем самым унижая человеческое достоинство солдата.

Солдат срочной службы, не выдержав издевательств, находясь в составе караула, совершил самоубийство.

Досудебное следствие и поддержку государственного обвинения по делу осуществляла Криворожская прокуратура по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Украины.