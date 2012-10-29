Львовщина: перекрыли канал контрабандного ввоза кокаина

На украинско-польской границе в пункте пропуска «Краковец - Корчевая» Львовской таможни ликвидирован канал контрабандного ввоза в Украину наркотического средства «кокаин».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни, сегодня, 29 октября, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками Гостаможслужбы Украины и Госпогранслужбы задержали гражданина Украины, который пытался ввезти контрабандным путем из стран Западной Европы на территорию Украины наркотическое средство «кокаин» весом около 350 граммов. Наркотик был спрятан в личных вещах наркокурьера.

Продолжаются оперативно-розыскные и следственные действия.