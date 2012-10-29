В Киеве будет работать соцпатруль помощи бездомным

В Киеве с 1 декабря 2012 года и до 1 апреля следующего года будет осуществляться социальное патрулирование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

В настоящее время образован городской оперативный штаб помощи бездомным лицам и координации социального патрулирования. Три специальные выездные бригады созданы на базе дома социальной заботы.

Предусмотрено, что в случае значительного ухудшения погодных условий в Киевском центре социальной адаптации престарелых, инвалидов и других лиц, не имеющих постоянного места проживания (в с. Ясногородка Вышгородского района Киевской области) будет увеличено количество койко-мест на 30%.

Кроме того, районные госадминистрации на базе районных учреждений социальной защиты создадут банки одежды и обуви для бездомных с привлечением к их наполнению спонсорских, благотворительных и меценатских средств, гуманитарной помощи от учреждений, общественных организаций и граждан.

Также Главное управление здравоохранения будет обеспечивать предоставление медицинской помощи бездомным в лечебных учреждениях и услуги «скорой помощи» по вызову выездных бригад социального патрулирования.