Черкасчина: женщина совершила акт самосожжения

В селе Доброводы Уманского района Черкасской области вечером 26 октября 53-летняя женщина совершила акт самосожжения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, происшествие случилось на территории частного домовладения по улице Советской около 21.30. Неработающая женщина, облив себя бензином, пыталась покончить жизнь самоубийством. Соседи потушили пламя, но женщина получила ожоги почти 90% тела.

Потерпевшая была срочно госпитализирована в реанимационное отделение Уманской райбольницы. Состояние потерпевшей врачи оценивают как критическое.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Черкасской области в селе Гуляйполе Катеринопольского района на собственном подворье совершил акт самосожжения 33-летний местный житель.