Виннитчина: в сельской летней кухне произошла вспышка газа

09:26, 29 октября 2012
Новости регионов
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Госпитализированы 4 человека

В с. Гунька Немировского района Винницкой области в частной летней кухне произошла вспышка бытового газа.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате вспышки четыре человека пострадали. Они с ожогами разной степени тяжести госпитализированы в Немировскую центральную районную больницу.

По факту происшествия проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Винницкой области.

 

 

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