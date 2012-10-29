Виннитчина: в сельской летней кухне произошла вспышка газа

В с. Гунька Немировского района Винницкой области в частной летней кухне произошла вспышка бытового газа.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате вспышки четыре человека пострадали. Они с ожогами разной степени тяжести госпитализированы в Немировскую центральную районную больницу.

По факту происшествия проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Винницкой области.