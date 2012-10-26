В Киеве школы и детсады утеплят за счет инвестиций

Государственное агентство экологических инвестиций Украины ведет с японской стороной переговоры по теплосанации ряда социальных объектов Киева в рамках использования средств, полученных по положениям Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий и председатель КГГА Александр Попов сообщили сегодня на пресс-конференции, посвященной началу реализации проекта модернизации вагонов столичного метро за средства, полученные Киевом в качестве «зеленых» инвестиций в рамках Киотского протокола.

«Мы подали несколько сотен объектов на рассмотрение агентства экологических инвестиций. Сегодня идет процесс их рассмотрения, согласования с японской стороной. Нам очень хотелось бы, и я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем вам сообщить конкретно, какие детсады и школы в ближайшее время будут в стадии теплосанации», - сказал А.Попов.

Э.Ставицкий при этом добавил, что проекты были предоставлены на рассмотрение агентства своевременно. «Но замечу, чтобы не получалось, что мы на один регион из общих 4 млрд направили больше всего средств, мы постепенно идем по каждому региону нашего государства», - отметил он.

Министр сообщил, что в данное время делегация во главе с председателем Госэкоагентства Владиславом Якубовским находится в Японии, где согласовывает все столичные проекты с компанией-исполнителем.

«У нас идут переговоры где-то приблизительно на сумму 850 млн грн относительно санации социальных объектов, какие мы хотим реализовать в Киеве, - детских садов, школ и пр. У нас идут сейчас переговоры, достигнуты определенные договоренности, и мы рассчитываем, что уже в этом месяце сможем согласовать все вопросы с нашими коллегами из Японии при поддержке господина посла», - сказал министр.