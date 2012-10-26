В Черкассах мужчину насмерть засыпало землей

В Черкассах вечером 25 октября 39-летнего копача колодцев засыпало землей на 3-метровой глубине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, на территории частного домовладения по улицы Горького мужчина копал траншею под канализацию. Находясь на 3-метровой глубине, мужчина не соблюдал правила безопасности и не закрепил стенки траншеи, в результате чего произошло сползание почвы и мужчину засыпало несколькими кубическими метрами земли.

Раскопав оползень, специалисты МЧС извлекли из-под завала рабочего, которому сразу был осуществлен комплекс реанимационных мероприятий. К сожалению, все попытки врачей возвратить к жизни потерпевшего оказались тщетными. От полученных травм мужчина скончался, не придя в сознание.

Погибший, 39-летний профессиональный копач колодцев, приехал в Черкассы на заработки из села Большой Хутор Драбовского району Черкасской области.