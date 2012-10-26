Херсонщина: священник был за рулём в нетрезвом состоянии

В Херсонской области работники ГАИ на днях задержали священника из Днепропетровской области, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ в Херсонской области, на 67 км автодороги Херсон – Геническ в районе города Таврийск возле наряда ДПС остановился микроавтобус ГАЗ-3221 с номерными знаками Днепропетровской области. К работникам ГАИ подошел водитель в одежде священнослужителя и попросил помочь с дальнейшим маршрутом движения. Кроме водителя в салоне микроавтобуса находились еще двое мужчин в церковной одежде.

Почувствовав, что от водителя идет резкий запах алкоголя, работники ГАИ провели в присутствии двух свидетелей его медицинский осмотр с применением алкотестера „Драгер». Тест показал содержания алкоголя в крови водителя на уровне 1,33% (промилле).

После прохождения теста 36-летний церковнослужитель из города Павлоград Днепропетровской области письменно признал, что употреблял алкоголь.

В отношении водителя за управление транспортным средством в нетрезвом виде был составлен административный протокол. Микроавтобус был изъят и помещен на специальную площадку для временного нахождения транспортных средств.