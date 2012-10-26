Киевщина: двое мужчин убили таксиста

В Киевской области возбуждено уголовное дело против двух мужчин, которые убили таксиста.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киевской области, в Белоцерковский горотдел милиции поступило сообщение о том, что на мусорной свалке в районе Гаек был обнаружен труп неизвестного мужчины. Как впоследствии выяснилось, потерпевший был таксистом из Киева.

Установлено, что двое мужчин (27-летний житель г. Белая Церковь и 24-летний житель Черкасской области) познакомились в столице, работая на строительстве.

В один из дней мужчины остановили такси возле станции метро «Нивки» в Киеве и договорились с водителем за высокую оплату отвезти их в город Белая Церковь. В районе села Исследовательское Васильковского района они попросили водителя остановиться, после чего один из злоумышленников накинул таксисту на шею веревку и начал душить. Мужчины перетянули мертвого водителя на заднее сидение и поехали дальше. В Белой Церкви они выбросили тело на мусорную свалку и поехали искать покупателя автомобиля. Вечером они продали автомобиль мужчине за 1,5 тыс. долларов. Осмотрев тщательным образом авто, покупатель увидел в салоне следы крови и сразу вызвал милицию.

По факту убийства таксиста милиция возбудила уголовное дело по п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Задержанные во всем сознались, им грозит пожизненное лишение свободы.