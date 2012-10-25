Когда водитель автобуса умер за рулем, пассажир спас 20 людей

В Житомирской области, когда водитель автобуса умер за рулем, пассажиру Виталию Куприянчуку удалось спасти жизнь около двадцати человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС Украины в Житомирской области, трагедия произошла на маршруте «Новоград-Волынский – Большая Горбаша» 21 октября. Водитель автобуса - Анатолий Дмитренко, который был на маршруте в тот день, во время движения транспортного средства умер за рулем.

Людей спас водитель пожарной машины Новоград-Волынского подраздела МЧС В.Куприянчук.

По его словам, «паника началась в те минуты, когда автобус начало водить по дороге со стороны в сторону».

«Я быстро добрался с середины автобуса к водительскому месту и взял управление на себя. Направил автобус на обочину, остановил его и начал оказывать водителю первую медицинскую помощь – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца», – рассказывает В.Куприянчук.

Помочь водителю уже не удалось, как констатировали врачи скорой помощи по приезду - смерть наступила внезапно.

Другой водитель, прибывший на замену, продолжил движение автобуса по маршруту, а соответствующим службам, которые прибыли на место трагедии, пришлось выяснять все детали чрезвычайного происшествия.

Если бы не быстрое реагирование спасителя МЧС, жертв могло бы быть намного больше, ведь в автобусе находилось около двадцати человек и двигался он в то время по мосту через водоем.