Киевщина: мужчина с целью мести поджег дом с 5 людьми

Белоцерковский горрайонный суд осудил к пожизненному заключению жителя Ракитнянского района Киевской области, который поджег дом, в результате чего погибли люди.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, действия осужденного квалифицированы по ч.2 ст.115 УК Украины, то есть преднамеренное убийство двух человек, совершенное с особой жестокостью, способом, опасным для жизни многих людей, и покушение на убийство еще трех человек.

Следствием было установлено, что в с. Пугачевка Ракитнянского района местный житель поджег дом, в котором находилось пять человек. Как выяснилось, поджигатель находился в конфликте с мужчинами. Поэтому, с целью мести он вылил бензин на печное отопление. Это привело к мгновенному воспламенению комнаты дома. Также он снаружи подпер входные двери деревянной колодой.

В результате преступных действий два человека погибли, трое получили ожоги разной степени тяжести.

Прокуратурой Ракитнянского района поддержано государственное обвинение по этому уголовному делу. В судебном заседании вина мужчины в инкриминируемом ему преступлении полностью доказана.