Львовщина: столкнулись два грузовика, погибли 2 человека

В Пустомытовском районе Львовской области в результате столкновения двух грузовых автомобилей две человека погибли, еще два человека получили тяжелые травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, ДТП произошло около 20 часов 24 октября на автодороге «Киев-Чоп».

“За рулем грузовика «ДАФ» с полуприцепом был 47-летний житель Николаевского района Львовской области. Мужчина ехал в направлении Львова. По предварительной информации, водитель автомобиля «ДАФ» не избрал безопасной скорости движения, не учел дорожной обстановки, и, двигаясь по крайней правой полосе, въехал в стоящий грузовик «ЗИЛ», - сообщили в пресс-службе областного ГАИ.

В результате столкновения два человека погибли на месте происшествия - 50-летний пассажир автомобиля «ЗИЛ» и 40-летний пассажир грузовика «ДАФ».

В результате ДТП пострадали также водители этих транспортных средств - 44-летний житель Жовковского района Львовской области, который был за рулем «ЗИЛа», и водитель автомобиля «ДАФ». С травмами разной степени тяжести они оба госпитализированы.