«Феофания» закупила медоборудование на 6 млн. грн

Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами 16 октября по результатам тендера заключила ряд соглашений на приобретение медицинского оборудования стоимостью 6,25 млн. грн.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Самой дорогой среди приобретенного является цифровая рентгеновская передвижная хирургическая система с С-подобным штативом и динамичной плоской панелью с рентгенопрозрачным столом стоимостью 5 млн. грн, приобретенная у компании «Гамбрамед».

Кроме того, у компании «Сименс Украина» за 483 тыс. грн приобретены запасные детали для ремонта аппарата Axiom Iconos R200, у компании «К.С.Р.» за 600 тыс. грн «Феофания» приобрела услуги по ремонту линейных ускорителей Clinac іХ, Novalis TX производства фирмы Varian Medical Systems.

У компании «Домотроника» за 175 тыс. грн приобретено 60 холодильников. В частности, холодильники Норд ДХ 507.010 без морозильной камеры приобретені за 1650 грн, двухкамерные Норд ДХ 275.010 – за 2358 грн, двухкамерные холодильники Атлант ХМ-6026 – за 4458 грн.

В целом с начала 2012 года «Феофания» провела тендеры на общую сумму 159,55 млн. грн.

nashigroshi.org