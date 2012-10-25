В Виннице открыли современное отделение реанимации

В Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона в Виннице открыто современное отделение реанимации и интенсивной терапии (для терапевтических больных) кардиологической клиники.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, в торжественной церемонии приняли участие командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак, врио директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Виктор Жаховский.

Отделение на шесть койко-мест позволит с использованием международных стандартов предоставления медицинской помощи проводить интенсивную терапию таких серьезных заболеваний, как инсульты, инфаркты, тяжелые формы пневмоний. Подготовлены опытные врачи-анестезиологи и средний медперсонал. Военные медики освоили эксплуатацию современного диагностического и лечебного оборудования, в частности, аппаратов для искусственной вентиляции легких, дефибриляторов, электрокардиографов, кислородных концентратов.

«В настоящее время Военно-медицинский клинический центр в Виннице – это многопрофильное лечебно-профилактическое заведение. Открытие в нем современного отделения реанимации и интенсивной терапии – долгожданное и крайне необходимое событие для Центрального региона», – сказал В.Жаховский.

Он прибавил, что в течение года для ВМКЦ Центрального региона было закуплено новейшего оборудования на сумму около 10 млн. грн. В этот раз представители Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины вручили военным медикам инфузионное насосное устройство для внутривенных вливаний.