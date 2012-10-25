Одесса: почему же взорвалась в квартире граната?

Следователем Хмельницкого отделения милиции Малиновского РОВД Одессы возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства двух человек взрывом гранаты в жилом доме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в квартире дома №9 по улице Запорожской, где произошла трагедия, «работали специалисты взрыво-технической службы, проведены следственные и оперативно-розыскные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, установление обстоятельств совершения преступления».

Дело возбуждено согласно признакам п.1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство 2-х и более человек).

Сотрудниками милиции установлено, что погибшие - 28-летний хозяин квартиры и его 29-летняя сожительница. «Мужчина и женщина проживали в гражданском браке. Последние два года между ними, по словам свидетелей, довольно часто возникали ссоры на почве бытовых неурядиц и ревности», - отмечается в сообщении.

Также установлено, что около 02:00 соседи услышали взрыв, но не придали этому никакого значения. Однако утром увидев на фасаде дома выбитые окна, сообщили родственникам владельца квартиры и в милицию.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Одессе в одной из квартир 3-этажного жилого дома по ул. Запорожской произошел взрыв без последующего возгорания.

Сообщение о взрыве поступило в Хмельницкий отдел милиции города Одессы в 10 часов утра.

В квартире был обнаружен труп 29-летнего мужчины и 28-летняя женщина с травматической ампутацией руки. Женщина от полученных травм умерла в больнице.

Согласно сообщению, взрывом повреждены окна и входные двери квартиры.