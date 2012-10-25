В Донецкой области подросток отравился семенами белены

В поселке Мироновский г. Дебальцево Донецкой области 15-летний подросток отравился семенами белены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Дебальцевского горотдела милиции, когда медики завершили ряд мероприятий по оказанию помощи подростку, сотрудники милиции выяснили обстоятельства случившегося.

Оказалось, что по совету знакомого школьника подросток сорвал белену и съел семена, после чего его в неадекватном состоянии, бегающего бесцельно по улице и отмахивающегося от невидимых насекомых, заметили соседи, которые и вызвали ему скорую помощь.

В результате 15-летний подросток был доставлен в реанимацию.

В отношении его родителей правоохранителями был составлен административный протокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по отношению к своему сыну.

В милиции напомнили, что белена, которая является обычным сорняком, очень ядовитое растение. Самое токсичное в растении - это его семена. Симптомы отравления проявляются уже через 15-20 минут. Ядовитым началом в этих растениях считается атропин и скополамин, которые действуют на нервную систему.

При легком отравлении появляются расстройство речи, расширение зрачков, светобоязнь, сухость и покраснение кожных покровов, возбуждение, иногда бред и галлюцинации, тахикардия. При тяжелых отравлениях - полная потеря ориентации, резкое двигательное и психическое возбуждение, иногда судороги с последующей потерей сознания. Может наступить кома. Смерть наступает при параличе дыхательного центра и сосудистой недостаточности.