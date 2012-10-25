В Новой Каховке пенсионер выпрыгнул с 4 этажа, но завис

В Новой Каховке Херсонской области 75-летний пенсионер, который пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнул с 4 этажа, но завис, зацепившись за шпингалет окна.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области.

В частности, как отмечается в сообщении, в городскую пожарно-спасательную часть Новой Каховки позвонила женщина, жительница многоэтажки на ул. Первомайской, которая сообщила, что ее сосед при попытке выпрыгнуть из квартиры на 4 этаже завис, зацепившись одеждой за шпингалет окна на балконе.

Прибывшие на место события спасатели по автолестнице поднялись к мужчине и сняли его с балкона.

Установлено, что 75-летний пострадавший во время прыжка находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.