Янукович посетил Центр репродуктивной медицины в Одессе

Президент Украины Виктор Янукович ознакомился с деятельностью Центра репродуктивной и восстановительной медицины Одесского Национального медицинского университета.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам ректора медуниверситета Валерия Запорожана, «оснащенная новейшим оборудованием клиника, которая имеет 18 отделений с инвазивными методами диагностики и лечения, оказывает бесплатную диагностико-лечебную помощь тысячам пациентам в сфере семейной и репродуктивной медицины».

В.Янукович осмотрел консультационный и операционный блоки отделения репродукции, лечебно-диагностическое и другие отделения центра, на базе которого сейчас создается специальное отделение Одесской областной клинической больницы.

Как отметил врач Дмитрий Кошель, в этом научно-исследовательском центре «только в прошлом году осуществлено 2,5 тысяч успешных операций повышенной сложности. Здесь работает около полутысячи высококвалифицированных специалистов в сфере репродукции и восстановительной медицины, в том числе представители 10 клинических кафедр Одесского медуниверситета».

Основным направлением деятельности клиники, сообщил Д.Кошель, является применение органосохраняющих технологий, особую важность приобретает отделение помощи бесплодным семейным парам, оснащенное новейшим оборудованием, которое осуществляет лечение за бюджетные средства.

В ходе встречи с учеными и медицинским персоналом заведения В.Янукович выразил уверенность, что «достигнутые успехи в сфере исследований и лечебной практики будут из года в год приумножаться, руководство государственных структур, прежде всего облгосадминистрации и Минздрава, будет продолжать всестороннюю поддержку деятельности этого уникального заведения».